إدارة المجاهدين بجازان تعلن حصيلة عمليات التصدي للتهريب وترويج المخدرات

أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، خالد بن عبدالله بن قزيز، أنه وفي إطار تنفيذ مهام إدارة المجاهدين في منطقة جازان، في حدود مسؤولياتهم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات والأسلحة ومنع التسلل، فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري 1440هـ- بتوفيق الله- القبض على (72) اثنين وسبعين مهربًا، و(2142) ألفين ومائة واثنين وأربعين متسللًا، كما تم القبض على (1259) ألف ومائتين وتسعة وخمسين متهمًا في قضايا مختلفة.

وفي حوزة المتهمين ضُبط التالي:

(2) قطعتا سلاح متنوع، و(2109) ألفان ومائة وتسع طلقات حية متنوعة، و(2) اثنان من مخزن ذخيرة مختلفة الأنواع.

- كما تم ضبط (52.894) اثنين وخمسين كيلو وثمانمائة وأربعة وتسعين جرامًا من الحشيش المخدر، و(600) ستمائة جرام بودرة يُشتبه أنها مخدر، و(1062) ألف واثنين وستين لترًا من الخمور، بالإضافة إلى (11.84.526) أحد عشر طنًا وأربعة وثمانين كيلو وخمسمائة وستة وعشرين جرامًا من نبات القات، و(1020) ألف وعشرين قرص كبتاجون، و(9) تسعة أكياس شمة، و(1920) ألف وتسعمائة وعشرين باكت دخان مهرب.

كما تم التحفظ على التالي:

Advertisements

(201) مائتين وواحد سيارة، و(7) سبع درّاجات نارية؛ لاستخدامها في جرائم تهريب متنوعة.

(50.476) خمسين ألفًا وأربعمائة وستة وسبعين ريالًا سعوديًا.

وأكد بن قزيز، أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل وتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.

تجدر الإشارة إلى أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أحبط في مطلع مارس الجاري، محاولة تهريب كيلو و125 جرامًا من الكوكايين النقي، بعد العُثور عليها مُخبأة في أحشاء امرأة من جنسية إفريقية عند قدومها المملكة، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.

ويُعد الكوكايين من أخطر أنواع المخدرات وأشدها ضررًا على متعاطيه، ومن أبرز هذه الأضرار ارتفاع معدل ضربات القلب؛ حيث يعمل الكوكايين على تسريع ضربات القلب بشكل مبالغ فيه؛ استجابة إلى تأثير المادة المخدرة في الجسم.