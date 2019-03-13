انت الان تتابع تفاصيل خبر هل تخلت السعودية عن مرشح "بن زايد" لرئاسة الاتحاد الآسيوي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 07:47 مساءً - تطورات كبيرة شهدها سباق الترشح لانتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المقررة إقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في السادس من أبريل المقبل، خاصة في ظل هيمنة الأزمة الخليجية على المشهد الرياضي في القارة الصفراء.

ويتنافس على المنصب الأرفع في الكرة الآسيوية، ثلاثة أسماء خليجية، وهنا يدور الحديث حول رئيس الاتحاد القاري الحالي، البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ونائبه القطري سعود المهندي، إضافة إلى رئيس هيئة الرياضة الإماراتية محمد خلفان الرميثي.

قطر كانت قد دفعت في اللحظات الأخيرة قبل إقفال باب الترشح برجلها القوي في السباق الرئاسي كخطوة "تكتيكية"؛ خشية من ضغوط سياسية تفرضها السعودية والإمارات على البحرين من أجل دفع سلمان بن إبراهيم للانسحاب من الانتخابات الرئاسية للاتحاد الآسيوي، وبالتالي ترك الساحة لـ"الرميثي" وحيداً في حال نجح مخطط الرياض وأبوظبي.

ويُعد الرميثي شخصية مقربة بشدة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كما أنه يرأس شرطة العاصمة الإماراتية، علاوة على كونه رئيساً سابقاً لاتحاد الكرة الإماراتي.

الرياض تتخلى عن مرشح "بن زايد"

لكن تطورات حدثت في الأيام القليلة الماضية، دفعت مراقبون للتكهن بأن السعودية تخلت عن خطتها بدعم مرشح الإمارات في السباق الرئاسي، في ظل التقارب بين الرياض وسلمان بن إبراهيم.

ووافق الاتحاد الآسيوي قبل أيام على بث مباريات الأندية السعودية داخل المملكة عبر منصاته الرقمية كـ "فيسبوك" و"يوتيوب"، رغم امتلاك شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية حقوق البث الحصري لبطولات الاتحاد القاري المختلفة فضائياً وعلى الشبكة العنكبوتية.

كما اعتمد المكتب التنفيذي بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم ترشيح السعودي أحمد عيد، لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة خلفاً للماليزي السلطان عبدالله سلطان عبدالله الذي قدم استقالته من منصبه الدولي.

وحظي "عيد" بتزكية ودعم من رئيس الاتحاد القاري سلمان بن ابراهيم، وموافقة الغاليية العظمى من أعضاء المكتب التنفيذي الآسيوي لشغل عضوية مجلس الفيفا.

أحمد عيد، الذي تزعم سابقاً رئاسة الاتحاد السعودي، أكد في تصريحات صحفية، أنه يشعر بفخر وسعادة كبيرة بالثقة الغالية التي نالها من سلمان بن إبراهيم، مشدداً على دعمه والوقوف بقوة لاستمراره رئيساً للاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة.

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الرميثي يرفع الراية

"كان متوقعاً ألا يذهب بعيداً"، هكذا علق مصدر خليجي مطلع على حظوظ الرميثي في المنافسة على منصب رئيس اتحاد الكرة الآسيوي.

وشدد المصدر المطلع في حديثه لـ"الخليج 365"، على أن الرميثي لم يكن لينجح حتى لو أكمل سباق الترشح ودخل فعلياً غمار الانتخابات، مشيراً إلى وجود إرهاصات تفيد بتغيير خارطة التحالفات الانتخابية.

وفي ظل تلك التطورات وانعدام فرصه في الفوز أساساً، يتجه الرميثي للانسحاب من خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكن لم يصدر حتى ساعة إعداد هذا التقرير بيان رسمي عن المرشح الإماراتي يُفيد بذلك بشكل رسمي.

لكن الإعلامي الكويتي مرزوق العجمي، المختص في الكرة الآسيوية، قال عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن الرميثي، انسحب من سباق الترشح نقلاً عن مصدر مسؤول في الاتحاد القاري.

وكان الرميثي قد أطلق حملته الانتخابية في 7 مارس الجاري، متعهداً بتطوير الكرة الآسيوية بحسب ما تضمنه برنامجه الانتخابي.

وأشار العجمي إلى أن القطري سعود المهندي في طريقه للانسحاب أيضاً، بعدما كان قد ترشح للانتخابات تكتيكياً؛ خشية تعرض رئيس الاتحاد الحالي لضغوط سياسية تُجبره على الانسحاب لمصلحة المرشح الإماراتي.

ومن المتوقع أن يركز المهندي حملته الانتخابية لنيل عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما تساءل رئيس تحرير جريدة "استاد الدوحة" الرياضية، القطري ماجد الخليفي، عن سبب تخلي السعودية عن مرشح الامارات في انتخابات رئاسة الاتحاد الاسيوي. كما أكد مواطنه خالد جاسم، أبرز الوجوه الرياضية في قطر أن الرميثي انسحب من السباق الرئاسي لعلمه اليقين أن آسيا تقف خلف سلمان بن إبراهيم ونائبه سعود المهندي.

وتعني تلك التطورات تزكية سلمان بن إبراهيم رئيساً للاتحاد الآسيوي لولاية جديدة حتى 2023، في ظل الدعم القوي الذي يحظى به من أغلب اتحادات القارية، وعلى رأسها قطر، إضافة إلى وقوف الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح خلفه..

وخلال الكونغرس الأخير الذي انعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حظي سلمان بن إبراهيم بدعم 40 اتحاداً وطنياً، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مشهد بدا إجماعاً على الرجل رغم خطط الرياض وأبوظبي الرامية للوصول إلى كرسي رئاسة "الآسيوي".

يُذكر أن سلمان بن إبراهيم يرأس الاتحاد الآسيوي للعبة منذ مطلع مايو 2013؛ حين فاز بأغلبية كاسحة بانتخابات الرئاسة، قبل أن يتم تزكيته لولاية كاملة في أبريل 2015 في البحرين..