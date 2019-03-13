المسلم يوقع “في فمي ماء” على هامش معرض الرياض للكتاب .. الجمعة

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - الرياض

ضمن أنشطة وبرامج معرض الرياض الدولي للكتاب والذي سيفتح أبوابه للجمهور غدًا، يدشن الكاتب والمستشار الإعلامي صالح المسلم كتابه ” في فمي ماء ” مساء الجمعة.

وقد شهدت الأعوام الماضية حراكًا وإقبالا من الجمهور لما يمثله معرض الكتاب من تظاهرة ثقافية اجتماعية وعلى كافة الأصعدة ويرتادها الشباب والأسر وهناك برامج وأجنحة للطفل ومن ضمن برامج هذا العام والتي نستضيف فيها البحرين الشقيق كضيف شرف للمعرض ،أمسيات شعرية وندوات ومحاضرات لمواضيع مختلفة شاملة.

وقال صالح المسلم :” إن هذا الحراك هو بمثابة النقلة النوعية والقوية التي تمر بها المملكة على كافة الأصعدة وعن كتابي فهو إسقاطات على عصرنا وأشكر القارئ الكريم على قراءته وحواراته معي حول هذا الكتاب”.

وعن العنوان قال المسلم إن القارئ سيكتشف لماذا كان هذا العنوان.