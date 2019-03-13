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جزائية الرياض تعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بالمساس بأمن المملكة

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2019-03-13

جزائية الرياض تعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بالمساس بأمن المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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عقدت المحكمة الجزائية بالرياض صباح اليوم الأربعاء أولى جلسات النظر في قضية المتهمين الذين أعلنت النيابة العامة عنها في بيانها الشهر الماضي حيث رصدت النشاط المنسق لهم، والعمل المنظَّم للنَّيْل من أمن واستقرار ، وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية.

وجرت وقائع الجلسة اليوم بحضور ذويهم، وقد قام المدعي العام بتلاوة لوائح الدعوى العامة المعدة ، وجرى تسليم المتهمين نسخاً من تلك اللوائح من قبل المحكمة، وحددت  موعدا للجلسة القضائية القادمة لتقديم الردود على ما ورد في اللوائح.





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