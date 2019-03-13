- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جزائية الرياض تعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بالمساس بأمن المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جزائية الرياض تعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بالمساس بأمن المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
عقدت المحكمة الجزائية بالرياض صباح اليوم الأربعاء أولى جلسات النظر في قضية المتهمين الذين أعلنت النيابة العامة عنها في بيانها الشهر الماضي حيث رصدت النشاط المنسق لهم، والعمل المنظَّم للنَّيْل من أمن واستقرار السعودية، وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية.
وجرت وقائع الجلسة اليوم بحضور ذويهم، وقد قام المدعي العام بتلاوة لوائح الدعوى العامة المعدة ، وجرى تسليم المتهمين نسخاً من تلك اللوائح من قبل المحكمة، وحددت موعدا للجلسة القضائية القادمة لتقديم الردود على ما ورد في اللوائح.
كانت هذه تفاصيل خبر جزائية الرياض تعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بالمساس بأمن المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.