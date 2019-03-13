الان تتابع “الطيران المدني” تعلن تسلم رخصة مطار الثمامة من وزير النقل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 26 دقيقة - 8:02 م, 13 مارس 2019 م التعليقات: 0 تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رخصة مطار الثمامة من وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني د.نبيل العامودي. جاء ذلك على هامش المعرض الدولي السعودي للطيران، وفقا لتغريدة نشرتها الهية على “تويتر”.

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