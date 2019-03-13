“السيستاني” يحرج روحاني: العلاقات يجب أن تكون على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها

الخليج 365-متابعات

أحرج المرجع الأعلى للشيعة في العراق، علي السيستاني الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، موجها له حديثا مفاجئا عن احترام سيادة جيران إيران ملمحا لتسليح إيران لفصائل عراقية مارقة عن هيبة الدولة.

وقال السيستاني،اليوم، لروحاني إن السيادة العراقية يجب أن تُحترم وأن تبقى الأسلحة في يد الدولة، في إشارة ضمنية إلى الفصائل المسلحة التي تدعمها إيرانوتحظى بنفوذ متزايد.

و كان هذا أول اجتماع بين رئيس إيراني والسيستاني الذي يبلغ من

العمر 88 عاما والذي يندر أن يدلي برأيه في الشؤون السياسية لكنه يتمتع بنفوذ واسع على الرأي العام العراقي.

وأفاد بيان لمكتب السيستاني بأن المرجع الشيعي رحب “بأي خطوة

في سبيل تعزيز علاقات العراق بجيرانه… على أساس احترام سيادة

الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأضاف “أهم التحديات التي يواجهها العراق هي مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية” في إشارة لفصائل تمولها إيران .

جاء الاجتماع في اليوم الثالث من زيارة روحاني للعراق التي

تهدف إلى تسليط الضوء على هيمنة إيران السياسية والاقتصادية في

بغداد وتوسيع الروابط التجارية بما يساعد في تخفيف أثر العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها وتهدف لعزل وإضعاف طهران.

وتتسق تصريحات السيستاني مع مخاوف كثير من العراقيين بشأن بقاء

تبعية الفصائل المسلحة لرعاتها الإيرانيين.،وتعزز هذه الفصائلنفوذها العسكري والسياسي بعد هزيمة داعش.