“إطعام” تدشن لعبة إلكترونية لتعليم الأطفال حفظ الطعام من الهدر

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

دشّنت الجمعية الخيرية للطعام “إطعام” في منطقة الرياض، برعاية إحدى شركات القطاع الخاص، تطبيق لعبة إلكترونية بعنوان “سفير إطعام” بهدف تعزيز جهودهم التوعوية على أهمية الحفاظ على الطعام، ومنع وصوله إلى النفايات وتوصيله إلى المستفيدين.

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وأكد رئيس لجنة “إطعام الرياض” هشام بن عبد العزيز الصغير، أهمية استخدام الألعاب الإلكترونية في التعليم، حيث تعد من أكثر الوسائل التي تشد انتباه الأطفال، وتبث روح المنافسة والمبادرة في حفظ الطعام، وإثبات الذات من خلال اللعب وتحقيق الهدف في نشر ثقافة حفظ الطعام من الهدر بين أبنائنا أجيال المستقبل، ويمكن تحميل اللعبة من خلال تطبيق الأجهزة المحمولة (اندرويد وايفون) مجانًا.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لإطعام الرياض عامر البرجس، أن لعبة “سفير إطعام” الإلكترونية، تعد وسيلة مختلفة وغير تقليدية في نشر رسالة حفظ الطعام من الهدر، حيث تتألف اللعبة من مراحل متعددة متمثله في مدن “الرياض، والدمام، وجدة، والجبيل”، وتم اختيارها نظرًا لتواجد إطعام في هذه المدن، لافتًا الانتباه إلى مجانية تحميل تطبيق اللعبة، من متجري “أندرويد وآيفون” للأجهزة المحمولة.

يذكر أن حفل “إطعام” لإطلاق اللعبة الإلكترونية “سفير إطعام” شهد مشاركة واسعة من الأطفال، وشركاء “إطعام” ومهتمين برسالتها الخيرية.