استعلام نتائج قياس القدرات 1440 العامة الورقية الفترة الثانية من خلال موقع المركز الوطني للقياس...

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية أخبار التعليم بالسعودية حيث موعد إعلان نتائج قياس القدرات 1439 الفترة الثانية حيث يترقب تلك النتائج، عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بمختلف مناطق المملكة بفارغ الصبر، لحصد ثمار كفاح أبنائهم خلال العام الجاري حيث من المقرر الإعلان عن نتائج القدرات العامة الورقية 1440 الاثنين المقبل، الموافق 18-7-1440 وسط انتشار عدد كبير من التساؤلات حول الموعد النهائي لصدور النتائج، من خلال المركز الوطني للقياس عبر رسالة على موقع التواصل تويتر، تتضمن حسم هذا الأمر بالإفصاح عن الموعد المقرر أعلاه الخاص بإعلان نتائج قياس قدرات 1439.

نتائج قياس القدرات 1440

نشر حساب المركز الوطني للقياس والتقويم على موقع تويتر الأسئلة التي تم تداولها، عن النتائج الخاصة بالقدرات العامة الورقية لعام 1439 خلال الأسبوع الماضي وتم الكشف عن تلك التساؤلات ومفاداها التالي:

تساؤل عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الخاصة بالفترة الثانية، وجاءت النتيجة أنه تجرى في الوقت الحالي عمليات التصحيح والمراجعة وفور الانتهاء ستعلن النتائج في 16-7-1439. تساؤل ثان عن رابط معرفة النتائج. تساؤل ثالث عن إمكانية التسجيل من جديد في حال التأخر عن أداء اختبار، وجاء الرد أن بالفعل يمكن التسجيل بمرور 48 ساعة من وقت بدء الاختبار السابق. تساؤل رابع عن تخصص طالب علمي وتم التسجيل ف الاختبار النظري، فما الحل جاء الرد بإمكانية حذف التسجيل، وتعديل التخصص في ملف الطالب بعدها يتم التسجيل من جديد. تساؤل خامس عن عدد فرص اختبار قدرات محوسب، وجاء الرد أن الحد الأعلى حاليا هو مرتين فقط. التساؤل السادس عن كيفية إصدار بطاقة البصمة في اختبار قياس قدرات الجامعيين، وجاء الرد أن لا يوجد بصمة في هذا الاختبار ويمكن الدخول من خلال تلك الإثباتات.

بطاقة الأحوال أو جواز السفر بالإضافة إلى صورة من كرت العائلة.

البطاقة الجامعية التي تحمل صورتك بالإضافة إلى السجل المدني، مع ملاحظة أنها لا تكن منتهية الصلاحية لأكثر من ثلاثة أعوام.

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استعلام نتائج قياس القدرات 1439 الورقية

يمكن الاستعلام عن نتائج قدرات قياس العامة الورقية لعام 1439 الفترة الثانية، من خلال الولوج إلى موقع المركز الوطني للقياس واستخدام طريقتين لمعرفة النتائج وهي:

يقم المستعلم بإدخال رقم السجل المدني أو رقم المشترك على موقع قياس .

. أو يمكن الاستعلام عن نتائج قدرات قياس 1439 باستخدام الرسائل النصية SMS على هاتف المشترك أو الاتصال برقم قياس الموحد.

نتائج قياس القدرات العامة الورقية

خطوات استعلام نتائج قياس القدرات العامة الورقية للفترة الثانية بعد إعلان النتائج اليوم عبر موقع قياس

الدخول إلى شاشة الاستعلام عن النتائج. نقم باختيار نوع الاختبار. يتم تحديد اختبار القدرات العامة من القائمة. ثم نقم بإدخال رقم السجل المدني أو رقم الاشتراك. ثم نقم بإدخال رمز التحقق ثم نضغط على كلمة بحث.

نتائج قدرات قياس 1440

اعلن مركز قياس #نتائج_القدرات العامة الورقية 1440 للفترة الأولى، مع التأكيد أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية بالدخول على موقع قياس والمتعارف عليه، أن اختبار قياس مخصص لقياس القدرات الاستدلالية والتحليلية، أي معرفة مدى إمكانية التعلم وينقسم الاختبار لجزأين لفظي وكمي أما عن توزيع الأسئلة فهي بشكل تقريبي تتوزع كالتالي: