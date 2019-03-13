السعودية اليوم/ بلدي طبرجل يوصي بإعادة تأهيل شوارع المخططات المعتمدة القديمة



سكاكا 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة طبرجل اجتماعه اليوم بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس فرحان بن هطيلان الشراري وحضور جميع الأعضاء .

وأوضح عضو المجلس والمتحدث الرسمي له عبدالله لافي الهريويل أن المجلس استعرض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وأصدر عددا من القرارات والتوصيات ومنها الموافقة على تحديد اتجاه النمو المستقبلي للمحافظة على أن تقوم البلدية بإعداد الدراسات اللازمة ورفعها للاعتماد.

كما أقر المجلس أولويات السفلتة وأوصى المجلس بالبدء بإعادة تأهيل الشوارع بالمخططات المعتمدة القديمة وكذلك إكمال بقيه الأولويات المحددة بقرار المجلس والواقعة داخل النطاق العمراني. والاهتمام بالمخططات الخاصة التي استلمتها البلدية من ناحية السفلتة والانارة والأرصفة ومتابعة الحفريات الموجودة فيها التي تنفذها بعض الجهات الاخر ى التي تقوم بتوصيل بعض الخدمات واعادتها كما كانت.

وأضاف الهريويل أنه تمت مناقشة إمكانية تسهيل إجراءات ملاك الأراضي على امتداد شارع الأمير نايف بن عبد العزيز(مدخل المحافظة) حتى يتم الاستفادة تجاريا

وسكنيا إضافة إلى معالجة التشوه البصري.

فيما اطلع المجلس على طلبات بعض المواطنين الخاصة ببعض الخدمات وأوصى بإحالتها لإدارة المشاريع وإكمال اللازم حسب الأولويات المحددة.

//انتهى//

15:33ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.