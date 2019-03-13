السعودية اليوم / لجنة النقل بمجلس الشورى تزور قطار الحرمين غداً



الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

يقوم وفد من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي غداً, بزيارة لقطار الحرمين الشريفين السريع، وسيطلع الوفد خلال الزيارة على أبرز الخدمات المقدمة للمسافرين على متن القطار وأبرز التقنيات المستخدمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعاون المجلس مع الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة، والحرص على جودة كل ما يقدم لمواطني وزوار المملكة.

يذكر أن قطار الحرمين يخدم زوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين، حيث تم تدشينه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -في الخامس عشر من محرم الماضي معلناً بدء رحلات هذا القطار، ويهدف القطار إلى توفير وسيلة نقل سريعة محققاً أعلى درجات السلامة والراحة للمسافرين.

ويضم الوفد نائب رئيس اللجنة معالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب، ومعالي المهندس عبدالله بن عبد العزيز الضراب، والدكتور سعدون بن سعد السعدون، والدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الحرقان، والدكتور سعيد بن قاسم المالكي, وناصر بن عبد اللطيف النعيم، وهزاع بن بكر القحطاني.

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15:30ت م

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