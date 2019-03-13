السعودية اليوم / جولات ميدانية لمتابعة مشروع الحراسات الأمنية والصيانة بتعليم نجران



نجران 06 رجب 1440 هـ الموافق13 مارس 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة الأمن السلامة اليوم، جولات ميدانية لعدد من مدارس البنات بالمنطقة، بهدف متابعة مشروع الحراسات الأمنية وصيانة المدارس.

وسملت الزيارات الميدانية عدد من مدارس المرحلة الثانوية للبنات بنجران جرى خلالها الاطلاع على مشروع الحراسات الأمنية والصيانة في مدارس التجربة، ومتابعة الورش المنعقدة الخاصة بمشروع تحسين وسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية، إضافة إلى مناقشة خطط الإخلاء والخطة التشغيلية للمدارس وسبل تعزيز وسائل الأمن والسلامة الحديثة في المدرسة.

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15:24ت م

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