السعودية اليوم / تعليم حائل يعقد اختبارات المتقدمين للإرشاد وأمناء المصادر ورواد النشاط الطلابي



حائل 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بالإشراف التربوي اليوم, اختبارات المتقدمين للعمل في الإرشاد الطلابي, وأمناء المصادر, والنشاط الطلابي.

واطلع مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني على لجان الاختبار وسير العمل فيها, حيث أشرف على لجنة أمناء مصادر التعلم إدارة التجهيزات المدرسية, وحضر الاختبار 180 متقدماً, بينما أشرف على اختبارات المتقدمين للإرشاد الطلابي إدارة التوجيه والإرشاد, وبلغ عدد المتقدمين للاختبار 360 متقدماً, فيما بلغ عدد المتقدمين لاختبار رواد النشاط 76 متقدماً.

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15:23ت م

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