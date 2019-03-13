السعودية اليوم / "البيئة": ضبط 25 فرداً ومنشأة بيطرية خالفوا أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية



الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 فرداً ومنشأة بيطرية خالفوا أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، وغرّمتهم بـ 565 ألف ريال خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أنّ المخالفات المسجلة تمثّلت في نقل الحيوانات والطيور من منطقة إلى أخرى دون ترخيص الوزارة، وبيع الحليب بشكل غير نظامي، والمتاجرة بالحيوانات المريضة وتجويعها، إضافة إلى إقامة منشآت بيطرية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وانتحال عدد من الأفراد مهنة الطب البيطري.

وأشار الدويرج إلى أن المخالفات جاءت 13 منها في منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة الرياض بـ 8 مخالفات، فمنطقة المدينة المنورة بمخالفتين، وأخيراً منطقتا جازان والقصيم بمخالفة لكل منهما.

وأكّد الدويرج أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة.

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15:21ت م

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