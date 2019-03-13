السعودية اليوم / الأرصاد تختتم أعمال ورشة "بروتوكول التحذير الموحد"



جدة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

اختتمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمقرها في جدة اليوم ، ورشة عمل "بروتوكول التحذير الموحد" ، التي ينظمها قطاع شؤون الأرصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO ، بمشاركة 14 جهة حكومية معنية بمواجهة حالات الطوارئ والكوارث.

وأفاد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام أن عقد الورشة التي استمرت يومين يأتي إسهاماً من الهيئة في تقديم أفضل الوسائل المستخدمة عالمياً في نشر وبث التحذيرات والإنذارات عن حالات الطقس المختلفة ، وتسهيل وصولها إلى المستفيدين بكل كفاءة ، وتمكين الجهات الحكومية على المستوى الوطني من التعامل مع التحذيرات وتطوير قدراتها بالاستفادة من الخبرات العالمية.

وبين غلام أن الورشة هدفت إلى تطوير إصدار التحذيرات عن عدد من المخاطر بمعايير قياسية تتناسب مع أفضل الممارسات العالمية ، وكذلك تحسين تبادل البيانات والمعلومات للتعامل مع جميع المخاطر المتصلة بظواهر الطقس والمناخ ، وتوفيرها إلى صناع القرار والمسئولين عن إدارة حالات الطوارئ ، ووسائل الإعلام وكافة أفراد المجتمع في الوقت المناسب.

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15:18ت م

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