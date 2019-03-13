السعودية اليوم / أمير المدينة المنورة يكرّم منسوبي جامعة طيبة

المدينة المنورة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، منسوبي جامعة طيبة بالمدينة المنورة نظير ماحققته الجامعة من إنجازات متتالية لهذا العام 1440هـ , وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ومعالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات روساء الأقسام، حيث كان آخر هذه الإنجازات حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات اعتبارا من عام 2019م من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

ورحب سمو أمير المنطقة خلال الحفل التكريمي الذي أقامه بهذه المناسبة باسمه وباسم سمو نائبه بالحضور من منسوبي جامعة طيبة, مشيداً بما حققته الجامعة من إنجازات علمية وأكاديمية, مبيناً أن هذه الإنجازات تعكس مدى ما وصلت إليه الجامعة من جودة، وتُعطي مؤشرات ودلالات على حجم العمل والجهد الذي يبذله منسوبيها, معرباً في الوقت نفسه عن شكره للجميع, حاثاً إياهم بالمضي قدماً للوصول لمزيد من التفوق والإرتقاء.

من جانبه أوضح معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني أن ما حققته الجامعة من إنجازات هو نتيجة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وما تُوفِّره من إمكانيات وتجهيزات، أسهمت بشكل فعال في تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة على المستوى الوطني والدولي.

وأعرب السراني عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن سلمان على دعمه غير المحدود للجامعة، ومتابعته لجميع مستجداتها, مبيناً أن الجامعة حققت مع بداية عام 1440هـ حزمة من الإنجازات, حيث حصلت الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات اعتباراً من عام 2019م من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، فيما دشنت برنامج التحول الرقمي عام 2019م لتوفير جميع المقومات التقنية اللازمة من أجل تسريع عملية التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحوكمة الإلكترونية, وفقاً لبرنامج التحول الرقمي 2020 ورؤية المملكة 2030م.

وأضاف أن الجامعة حصلت على تجديد اعتماد برنامج الطب الوقائي في كلية علوم التأهيل الطبي وبرنامج الطب الوقائي في كلية الطب كمجموعة تدريبية تابعة لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، كما حصلت كلية إدارة الأعمال على جائزة التميز في التعليم الإلكتروني للمؤسسات التعليمية المقدمة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وأوضح أن الجامعة حصدت الجائزة الفضية بمحور توظيف المرأة والجائزة البرونزية, وبمحور متابعة تنفيذ المشروعات في جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز, مشيراً إلى مشاركة الجامعة في أكبر مسابقة علمية بالمملكة كجهة مانحة لجائزة خاصة لأولمبياد (إبداع 2019م).

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وبين السراني أن الجامعة حققت المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية في هاكثون الأميرة نورة من خلال مشروع (سهلناها) الذي هدف إلى مساعدة الطلبة على استيعاب المواد الدراسية من خلال الطلبة المتفوقين، كما حصل العديد من طلاب الجامعة المبتعثين على جوائز في التميز العلمي.

وتطرق إلى ماحققته الجامعة من إنجازات في المجالات الرياضية على مستوى الجامعات السعودية, مضيفاً أن الجامعة عقدت العديد من الاتفاقيات وشراكات التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع، كما توفر العديد من الكراسي العلمية في مختلف التخصصات.

من جهتهم أعرب منسوبو جامعة طيبة من الحضور عن شكر هم وامتنانهم لسمو امير المنطقة، وسمو نائبه على هذه اللفتة الغير مستغربة من سموهما بتكريمهم, موضحين عزمهم على مواصلة بذل الجهد والمثابرة للارتقاء بالعمل الأكاديمي الجامعي بالمنطقة، سائلين الله أن يحفظ الوطن ويديم عزه في ظل قيادته الرشيدة.

// انتهى //

15:13ت م

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