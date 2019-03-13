السعودية اليوم/ مكتب عمل بقيق ينفذ حملة على الهجر ويضبط عددًا من المخالفين



الدمام 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

نفذ فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة بقيق، اليوم، بمشاركة الرافد الأمني ممثلة بشرطة المحافظة حملة تفتيشية بالهجر التابعة للمحافظة، اسفرت عن ضبط 9 عمالة مخالفة لنظام الاقامة وتم استلامهم من قبل الدوريات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية معهم، واحالتهم للجهة ذات الاختصاص .

وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة بقيق إبراهيم الزامل، أن الحملات الأمنية المشتركة تهدف إلى ضبط أوضاع العمالة، سواء تواجدهم على أراضي المملكة أو نظامية عملهم مع صاحب العمل مباشرة، لافتا الى استمرار الحملات التفتيشية سواء كانت بمعية الرافد الأمني او التفتيش من قبل المفتشين على المنشآت التجارية وصولا لسوق عمل نظامي ومنضبط، وسعيا لتحقيق التكاملية مع الجهات ذات العلاقة .

// انتهى //

15:12ت م

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