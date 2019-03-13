السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تطلق حملة لتنظيف الشواطئ



الدمام 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بقسم التواصل المجتمعي بالتعاون مع داو للعلوم والموارد المحدودة، أمس، حملة تنظيف الشواطئ والتي تعد امتداداً لحملات الأمانة السابقة لتنظيف شواطئ المنطقة.

وانطلقت الحملة من شاطئ الراكة، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات وموظفين من داو للعلوم والموارد المحدودة، حيث وفرت بلدية شرق الدمام معدات وأدوات النظافة المستخدمة في تنظيف الشاطئ .

وتأتي فكرة الحملة من واجب المحافظة على الحياة البرية والبحرية، وحرصا من أمانة المنطقة الشرقية على طرح وتنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة، وسعيها الى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، وتنفيذ العديد من الحملات والمبادرات التوعوية والتثقيفية خلال السنة الحالية.

// انتهى //.

15:12ت م

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