رياضي / المنتخب السعودي لكرة الطاولة يشارك في منافسات بطولة غرب آسيا بالأردن



الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

يشارك المنتخب السعودي لكرة الطاولة لفئة الناشئين في منافسات بطولة غرب آسيا " التصفيات التأهيلية للبطولة الآسيوية " والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 17 - 13 مارس الجاري ، بمشاركة منتخبات الأردن " المستضيف " ، والسعودية والإمارات ، والعراق ، وسوريا .

وتضم بعثة المنتخب السعودي 4 لاعبين هم ، نواف الطاهر و تركي المطيري و خالد الشريف وسالم السويلم ، والمدرب يوسف سيد ، والإداري عبدالعزيز الطاهر ، والإعلامي متعب الجوهر ، والحكم المرافق الدولي صالح الراشد .

// انتهى //

15:10ت م

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