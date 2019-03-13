ثقافي / الأمير خالد الفيصل يستقبل الأمين العام السابق للهيئة العالمية للكتاب والسنة



جدة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة ، الدكتور عبدالله بصفر ، بمناسبة انتهاء فترة عملة أميناً عاماً للهيئة العالمية للكتاب والسنة.

وقدّم سمو الأمير خالد الفيصل شكره للدكتور بصفر نظير الأعمال التي قدّمها خلال توليه منصب الأمانة العامة للهيئة العالمية للكتاب والسنة ، سائلاً الله له التوفيق في حياته المقبلة.

من جانبه ثمّن الدكتور بصفر ، للأمير خالد الفيصل دعمه وتشجيعه لأنشطة الهيئة ، وتحفيزه الدائم لحفظة القرآن الكريم ، وتكريم سموه لهم .

// انتهى //

15:10ت م

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