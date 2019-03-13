السعودية اليوم / نائب أمير جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة البر الخيرية بالعارضة

جيزان 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة حسين الحريصي وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل من رئيس مجلس الإدارة عن البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية , والمشروعات الجاري تنفيذها التي تعتزم إطلاقها خلال الفترة المقبلة , ومنها مشروع القرية المائية الذي سينفذ على ضفاف بحيرة سد وادي جازان بمساحة ٨٧٠٠٠ متر مربع ومشروع الإسكان التنموي للأسر الضمانية التي تخدمها الجمعية.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما استمع إليه خلال اللقاء , موجهاً سموه بمضاعفة الجهود لتقديم كل ما يعود بالخير والفائدة على الجمعية والأسر التي تقع في نطاق عملها.

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15:09ت م

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