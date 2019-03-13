السعودية اليوم / بلدية النعيرية ترفع أكثر من 229 ألف م3 من المخلفات خلال النصف الأول من العام الجاري



الدمام 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

رفعت بلدية محافظة النعيرية ممثلة بإدارة الخدمات وقسم النظافة وإدارة الحركة والصيانة، خلال النصف الأول من العام الحالي 1440هـ، أكثر من (229,370 مترا مكعبا) من الأنقاض والمخلفات والرمال عبر أعمال النظافة العامة ومعالجة الشوارع ورفع الرمال على مستوى المحافظة والمراكز والهجر التابعة للبلدية, ضمن حملة تحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية #كذا_أحلى، وامتداداً للخطة الشاملة التي تنفذها البلدية لرفع مستوى الخدمات في المحافظة والمرافق الخدمية ورفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشوه البصري والحفاظ على النظافة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن هذه الأعمال هدفت إلى إبراز الوجه الجمالي للمحافظة من خلال النظافة العامة وإزالة جميع الأنقاض ومخلفات المباني حول المنازل وفي الشوارع العامة وبمداخل المحافظة وبين الأحياء السكنية للحفاظ على جمالية المنظر العام.

وأشار إلى أنه جرى رفع أكثر من (229,370 متراً مكعباً) من الأنقاض والمخلفات والنفايات, و(23.500 طن) من النفايات المرفوعة للمردم, وتسوية (170.226 متراً مربعاً) من مداخل المحافظة والشوارع الرئيسة والفرعية بالأحياء والأسواق الداخلية، كما تم التقاط النفايات المبعثرة ومتابعة تفريغ ونقل محتويات النفايات والتأكد من غسيل الحاويات وتطهيرها بصفة دورية وتم استبدال (1630) برميلاً و (247) حاوية داخل أحياء المحافظة والمراكز التابعة, وكذلك غسيل وصيانة دورات المياه العامة والأرصفة وقص وإزالة الحشائش ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر.

وأضاف المهندس الرجباني أن البلدية قامت عبر تنفيذ خطتها لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض باستخدام الأجهزة والمعدات الحديثة المناسبة، وكذلك ردم التجمعات المائية للقضاء على مصادر الآفات كافة، حيث بلغت كمية المبيدات المستهلكة (340) لتراً مركزاً، وبلغت المبيدات الصلبة (86) كيلو، مؤكدًا أن البلدية تبذل جهودها وتسخر طاقاتها المادية والبشرية من منطلق حرصها الدائم على رفع مستوى الخدمات البيئية بالمحافظة وتحسين المظهر الحضري بمعالجة الملوثات والتشوهات البصرية.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى من خلال مركز 940 .

// انتهى //

15:02ت م

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