انت الان تتابع تفاصيل خبر مباحثات دفاعية بين قطر والبنتاغون لتعزيز العلاقات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 02:43 مساءً - بحث وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع بالإنابة في أمريكا باتريك شانهان، تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وجرى الاجتماع في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، واستعرض الجانبان "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما العسكرية والدفاعية"، وفق ما أفاد بيان للدفاع القطرية.

كما تم "بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بجانب مناقشة آخر الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وتبادل وجهات النظر حولها".

وينفذ وزير الدفاع القطري، خالد العطية، زيارة للولايات المتحدة غير معلنة المدة.

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ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

وتستخدم واشنطن هذه القاعدة، التي تمثل أكبر وجود عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" بسوريا والعراق.

وفي يناير الماضي وقعت قطر والولايات المتحدة مذكرة تفاهم لتوسيع الوجود الأمريكي بقاعدة "العديد".

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أشاد ويليام غرانت، القائم بالأعمال الأمريكي لدى الدوحة، بتدريبات الدفاع الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة وقطر، واعتبرها خطوة كبيرة في الشراكة العسكرية بين البلدين.

وأجرت الدوحة مع واشنطن خلال العامين السابقين العديد من المناورات والتمارين المشتركة في المجالات العسكرية المختلفة؛ في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة و"بشدة".