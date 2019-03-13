شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن متحدث قياس : عملية التصحيح إلكترونية دون تدخل بشري والإثنين القادم إعلان نتائج اختبار القدرات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:20 مساءً, 13 مارس 2019 م
المناطق _ واس
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد أن إعلان نتائج اختبار القدرات العامة ” الورقي الفترة الثانية سيكون يوم الاثنين القادم 11 / 7 / 1440هـ.
وأضاف أن المركز يعمل وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان نتائج الاختبارات التي يقدمها لجميع المستفيدين والمستفيدات، وأن نتائج الاختبار الذي عقد خلال الفترة من 10- 18 جمادى الآخرة 1440هـ، في ( 150 ) مقرا للطلاب والطالبات في جميع مدن ومحافظات المملكة، ستكون متاحة عبر ملف المستفيد الالكتروني .
وأضاف أن عملية تصحيح أوراق الإجابات يكون إلكترونياً من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح، مما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين،
وأشار إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | متحدث قياس : عملية التصحيح إلكترونية دون تدخل بشري والإثنين القادم إعلان نتائج اختبار القدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.