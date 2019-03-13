السعودية | “الكتابة مهنة المستقبل” في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ورشة عمل تحت عنوان “الكتابة مهنة المستقبل” ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لملتقى الشابات، تقدمها الكاتبة والمدونة السعودية الأستاذة هيفاء القحطاني، وذلك صباح يوم السبت 9/7/1440 هـ الموافق 16/3/2019 م في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمربع في مدينة الرياض.

وتتناول الأستاذة هيفاء عبر ورشة “الكتابة مهنة المستقبل” عدة محاور عن التحقق من امتلاك الأدوات اللازمة للكتابة و تعلمها، وكيفية تقييم موهبتك الكتابية، وأهمية تجربة منافذ الكتابة المتعددة قبل البدء بالعمل الفعلي، و اكتشاف المهارات والخدمات الكتابيّة التي يمكنك تقديمها، بالاضافة لموضوع صناعة الملف التعريفي وبناء تواجدك الرقمي، وستطرح الكاتبة والمدونة هيفاء مدى قابلية تسويق موهبتك في الكتابة، وطلبها في السوق وتحديد العائد المالي المناسب لكتاباتك، وتختتم الورشة بعرض هموم ومشكلات الكتابة.

ويعتبر النشاط الثقافي الذي تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في القسم النسائي احد قنوات التواصل المهمة والاثرائية والتي تحظى بمتابعة وحضور بين اوساط الفتيات ،

حيث تستمر في طرح الندوات وورش العمل وتوجه المكتبة الراغبات في حضور هذه الورشة إلى المبادرة بالتسجيل عبر قنواتها الرسمية .