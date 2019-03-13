- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قياس يعلن موعد نتائج اختبار القدرات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قياس يعلن موعد نتائج اختبار القدرات العامة
متابعات الخليج 365 -الرياض
كشف المركز الوطني للقياس عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الثانية).
وقال مركز قياس إنه سيتم عن نتائج الاختبار الورقي يوم الاثنين القادم 11 رجب 1440هـ الموافق 18-03-2019م.
ويقيس اختبار القدرات العامة ، القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.
ويهدف اختبار القدرات العامة إلى :
قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:
- القدرة على فهم المقروء.
- القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.
- القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.
- القدرة على الاستنتاج.
- القدرة على القياس.
معلومات حول اختبار القدرات العامة
- يضم الاختبار بجزأيه (اللفظي والكمي) عددًا من الأسئلة التجريبية، لكنها لا تحتسب ضمن الدرجة التي يحصل عليها الطالب.
- تُقدَّم الأسئلة بشكل متناوب بين الجزأين اللفظي والكمي في أقسام، يخصص لكل منها 25 دقيقة.
- عدد الأسئلة ثابت في كل الاختبارات على مدى السنوات، وكذلك تقسيماتها والوقت المخصص لكل قسم. أما الأسئلة نفسها فتختلف من اختبار إلى آخر، ويبقى أن هناك مستوى موحدًا للصعوبة يحافظ عليه بين هذه الاختبارات.
- يوازن المركز نتائج كل اختبار مع نتائج الاختبارات السابقة قبل رصد النتائج؛ بهدف توحيد المعايير وثبات الاختبار.
- تُرتَّب الأسئلة، بحسب صعوبتها، من الأسهل إلى الأصعب في كل قسم من أقسام الاختبار. ويجب على الطالب أن يُجيب على الأسئلة كلها في الوقت المحدد، لكل قسم (25 دقيقة) وبالسرعة التي تضمن له المرور عليها كلها.
كانت هذه تفاصيل خبر قياس يعلن موعد نتائج اختبار القدرات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.