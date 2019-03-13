أهم أسباب نجاح الحياة الزوجية .. و8 نصائح للرجل

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم مواطنون ومقيمون روشتة للسعادة الزوجية، وبعض الأسباب لنجاح الحياة بين الطرفين، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك حب واحترام وتقدير للمشاعر مع مراعاة الاهتمامات المشتركة.

وعبر وسم “من أسباب نجاح الحياة الزوجية”، رأى خالد أن أهم شيء عدم تدخل الأهل في الحياة الزوجية وباقي الأمور حينها “ستكون تمام”.

أما عبدالله التميمي فقال: الاحترام والاهتمام والتفاهم بين الزوجين يعني يفهمون بعضهما البعض مع الفضفضة بكل شي يخص علاقتهم الزوجية.. وبعد ذلك الحب.. حبي زوجك.. حب زوجتك.. وعندما يكون الحب متواجداً سيكون هناك سعادة زوجية.

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ورأى أبو نواف أن من أسرار السعادة الزوجية تجاهل الكثير من أمور الحياة والتنازلات بين الطرفين، وهذا هو السبب الرئيس في بقاء ونجاح الحياة الزوجية.

وقدم بندر 8 طرق ليسعد الرجل زوجته، وهي (يمدحها بانتظام، ويحب التسوق، وقليل الطلبات، وغني، ومنصت لها، ولا يصرخ عليها، ويحب السفر، ويحب تغيير الأثاث).

وبالنسبة إلى فهد فقال: يجب على الزوجين أن يقدما بعض التنازلات في بعض الأمور والمواقف بشرط أن لا تمس هذه التنازلات الكرامة أو تؤدي إلى الإهانة وذلك لضمان نجاح العلاقة الزوجية واستقرارها وتجنب المشاكل.

وفي سياق متصل، أوضحت ليالي: الحوار الراقي والتفاهم الواعي والتغاضي وحل مشاكلهم داخل إطار الحياة دون إقحام الأهل والأصدقاء بخصوصياتهم.الاحترام والتغاضي والاهتمام عدم اتباع وتقليد الآخرين والمشاركة وتحمل المسؤولية وتجنب العناد وتجاهل وعدم تهميش الحقوق والواجبات بينهما.

وشدد عائض محمد على أن من أسباب نجاح الحياة الزوجية الالتزام بالضوابط الشرعية وتطبيقها قولاً وعملاً واتباع سيرة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم في معاملته لأزواجه أمهات المؤمنين عليهن السلام.