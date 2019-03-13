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2019-03-13 اليمن تطالب بتحرك دولي لوقف الجرائم الحوثية بحق قبائل حجور متابعات الخليج 365 - الرياض دعت اليمن إلى تحرك دولي عاجل من أجل وقف الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق قبائل حجور.

وقال معمر الإرياني وزير الإعلامي اليمني إن بلاده تستغرب الصمت الدولي للمنظمات الإنسانية تجاه انتهاكات الحوثيين.

وطالبت اليمن المنظمات الدولية القيام بواجبها الأخلاقي تجاه أزمة حجور .

وتشهد قرى عدة في محافظة حجة، شمال غربي صنعاء، موجة نزوح، من جراء قصف ميليشيات الحوثي الإيرانية كما ارتكب الانقلابيون مجازر بحق المدنيين بعضها تم تنفيذه في البيوت.









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