ممشى الولادة والأطفال يحتضن فعالية نجران تمشي

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - نجران

‏‫أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران عن موعد انطلاق فعالية المشي تحت شعار امش 30 وذلك يوم الجمعة القادم في ممشى مستشفى الولادة والأطفال.

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يأتي ذلك تزامناً مع الحملة التوعوية للمشي التي ستُطلقها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة،تحت رعاية وزير الصحة والذي سوف يشارك فيها مشاة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان أن الفعالية ستنطلق بحضور نائب مدير صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم وذلك عند الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء، مبيناً أن الفعالية تستهدف جميع فئات المجتمع لرفع الوعي الصحي وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى المشاركين حول أهمية المشي في الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة.

وأشار إلى أن الفعالية تشتمل على إقامة العديد من الأنشطة الرياضية، إضافة الى إقامة نقاط صحية للكشف عن (السكري، الضغط، محيط الخصر، الطول، الوزن، كتلة الجسم) تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة من أطباء وأخصائيي تغذية وتمارين رياضية.