إعلان حركة النقل الخارجي عبر موقع نظام نور خلال ساعات

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب آلاف المواطنين الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي والمقرر أن يتم الكشف عن تفاصيلها يوم غد الخميس.

وكانت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم أطلقت قبل أيام مؤقت العد التنازلي لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات وذلك بالأيام والساعات والدقائق والثواني.

ويشير مؤقت العد التنازلي إلى بقاء أقل من 26 ساعة على إعلان حركة النقل الخارجي عبر رابط نظام نور كما هو متبع.

إحصاءات حركة النقل الخارجي

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وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي كشف قبل عدة أيام عن بعض إحصاءات حركة النقل الخارجي حسب سنة التقديم، حيث بلغت نسبة من سنة تقديمهم عام 1430 0.8%، وعام 1431 تبلغ 2.4%، وبين أنه بمراجعة رغباتهم اتضح أن أكثرهم له رغبة وحيدة أو رغبات على قطاعات متجاورة لا يوجد فيها احتياج للتخصص.

مؤشرات حركة النقل الخارجي

وأوضح العصيمي أن نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة ممن سنة تقديمهم عام 1437 تبلغ 14%، وعام 1438 تبلغ 18%، وعام 1439 تبلغ 27% كأعلى نسبة تقديم من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

وأفاد بأن نحو 59% من المتقدمين والمتقدمات كانت نسبة تقديمهم في آخر ثلاث سنوات، بينما نسبة تقديم باقي المتقدمين وصلت 38% لباقي الأعوام، إضافة إلى أن نسبة من دخل الحركة وخدمتهم 20 عاماً فأكثر 1.3 من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

ويمكن الدخول إلى موقع نظام نور عبر الرابط التالي (هنا) للاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي لهذا العام .