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بدء تعليم اللغة الصينية في شرورة

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2019-03-13

بدء تعليم اللغة الصينية في شرورة

متابعات الخليج 365 - شرورة

انطلقت اليوم الجمعة دورة تعلم اللغة الصينية على مستوى محافظة شرورة بقاعات التدريب بمركز الحي المتعلم بمدرسة عقبة بن نافع، بحضور مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا.

وأكد مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا أن إدراج اللغة الصينية ضمن خطط التعليم وبرامجه المختلفة يعد انطلاق نحو التميز والمنافسة الدولية، وقد تم بدء العمل بتعليم شرورة منذ إعلان إدراج اللغة الصينية ضمن الخطط والبرامج من قبل وزير التعليم حمد آل الشيخ وذلك لتثقيف وتعليم أبناء المجتمع باللغة الصينية، حيث تم إطلاق هذه الدورة والتي تعد من ضمن الرؤية الاستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي رسم معالمها ولي العهد الأمير .

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وأكد عقالا أنه سوف يتم تنفيذ العديد من البرامج والدورات في أندية الأحياء للبنين والبنات لمعرفة أساسيات اللغة الصينية لأهمية هذه اللغة والتي تعد ثاني أهم اللغات بالعالم ولفتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة ودعم خطوة المملكة نحو استراتيجية المستقبل الذي تطمح إليه في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة.





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