20 حالة عبث في مهرجان الإبل.. والحقن وتمطيط الشفاه في الصدارة!

2019-03-13

متابعات الخليج 365 - حمد الجمهور - الصياهد

أعلنت اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة، عن الكشف على 11500 ناقة من بداية المهرجان في الخامس من فبراير الماضي وحتى اليوم الأربعاء.

وأكدت اللجنة الطبية أنه تم اكتشاف 20 حالة عبث، منها 18 حالة حقن وحالتا تمطيط في الشفاه السفلية للإبل، كما تم استبعاد 4 حالات طبيًا، منها 3 حالات أمراض معدية وحالة واحدة لديها كسر قديم أدى إلى التشويه وشلل جزئي بالشفاه اليمنى، ولا يزال الكشف مستمرًّا حتى نهاية المهرجان في التاسع عشر من مارس الجاري.

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الجدير بالذكر أن اللجنة الطبية تتكون من 9 أشخاص ما بين أطباء وإداريين يترأسهم الدكتور عبدالله الحواس يستقبلون جميع الإبل المشاركة في المهرجان للكشف عليها؛ وذلك للحد من التلاعب وتطبيق العدالة بين المتسابقين والسير على سياسة نادي الإبل، التي تؤكد عدم التغيير في مخلوقات الله وإرساء العدل والمنافسة بين كافة المتسابقين.