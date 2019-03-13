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2019-03-13 ضبط 25 فردًا ينتحلون صفة أطباء بيطريين متابعات الخليج 365 - الرياض ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 فردًا ومنشأة بيطرية يخالفون أنظمة الثروة الحيوانية وينتحلون صفة أطباء بيطريين. Advertisements كما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تجّاراً جوّعوا حيوانات، وغرّمتهم بـ 565 ألف ريال، وذلك خلال شهري يناير وفبراير. وضمن المخالفات التي ضبطتها الوزارة أيضًا، المتاجرة بالحيوانات المريضة وبيع الحليب بطريقة غير نظامية، وإقامة منشآت بيطرية بدون تراخيص، بالإضافة إلى نقل الحيوانات بطرق غير نظامية.









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