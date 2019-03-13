“هيئة السياحة” تسجل 2203 مخالفات على منشآت القطاع السياحي خلال 2018

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

سجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 2203 مخالفات رصدت على المنشآت السياحية المخالفة وغير النظامية خلال العام 2018، بغرامات تجاوزت الـ 17 مليون ريال، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وجاءت مخالفات مرافق الإيواء السياحي ممثلة في الفنادق والوحدات السكنية على رأس القائمة بعدد 1894 مخالفة، ثم وكالات السفر بعدد 264 مخالفة، و21 مخالفة بحق منظمي الرحلات السياحية، و10 مخالفات للمرشدين السياحيين و8 لمكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها و6 لنشاط المشاركة بالوقت.

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وتحرص الهيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص إلى جانب فروعها في جميع المناطق، على تفعيل الرقابة ومتابعة الخدمات المقدمة من ممارسي الأنشطة والمهن السياحية لتحقيق أفضل النتائج في مستوى وجودة الخدمات المقدمة، وفق المعايير العالمية المتبعة في تصنيف الخدمات والرقابة على جودتها.

ولرفع كفاءة الخدمات السياحية في المملكة، قدمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عددًا من البرامج والمبادرات الرقابية مع عدد من الشركاء الحكوميين لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحية، وذلك لتصحيح أوضاع الممارسين غير النظاميين لمختلف الأنشطة السياحية، ورفع مستوى الاستجابة لشكاوى السياح الواردة مباشرة للهيئة أو من خلال غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك (بينه).

كما عملت الهيئة، على إطلاق برامج نوعية لتطوير مهارات مفتشيها وقدراتهم في مجال التصنيف والرقابة، والتعامل مع الشكاوى والمخالفات المرصودة بناءً على نظام السياحة المعمول به في هذا الشأن، حيث تتدرج العقوبات التي نص عليها النظام ما بين فرض الغرامات المالية والتي قد تصل إلى (100.000) ريال وإلغاء الترخيص.

وأهابت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسواح والزوار الذين لديهم ملاحظات على مختلف المنشآت السياحية وخدماتها، بضرورة الإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة، ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.