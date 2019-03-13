الان تتابع “التعليم” تحدد آخر موعد لاستقبال طلبات الإيفاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي أعلنت وزارة التعليم، تمديد فترة استقبال طلبات الإيفاد عبر نظام فارس حتى الخميس ٢٠/٨/١٤٤٠ للبنين والبنات. جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم، وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وتضمن: نظرًا لحاجة الميدان التربوي وتفاوت مواعيد التقديم والإعلان عن نتائج القبول في الجامعات الحكومية لمرحلة الدراسات العليا فقد تقرر تمديد فترة استقبال الطلبات الواردة للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عبر نظام فارس إلى يوم الخميس ٢٠/٨/١٤٤٠.

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