شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات في «أحد رفيدة» تضاهي مساحة 60 فيلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) Abowajan @ أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الأمنية، أكثر من 30 ألف متر مربع من التعديات على أراض حكومية بمركز الفرعين التابع للمحافظة، بما يضاهي مساحة 60 فيلا (500متر مربع). وتمثلت التعديات في إنشاء أسوار من الحجر، وغرف غير نظامية، وزراعة أشجار وعقوم ترابية.

أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الأمنية، أكثر من 30 ألف متر مربع من التعديات على أراض حكومية بمركز الفرعين التابع للمحافظة، بما يضاهي مساحة 60 فيلا (500متر مربع). وتمثلت التعديات في إنشاء أسوار من الحجر، وغرف غير نظامية، وزراعة أشجار وعقوم ترابية.

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