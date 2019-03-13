شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام»: تدشين خدمة شهادة خلو السوابق الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي «الخدمة الالكترونية لشهادة خلو من السوابق» وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي و مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لخدمة المستفيدين حامد السهلي ومساعدي مدير الأمن العام ومدراء الإدارات وقادة القوات.

وأكد الفريق أول خالد قرار أن هذا المشروع التقني الحيوي يستهدف تقديم الخدمة التقنية لكافة المواطنين الذين يرغبون العمل في القطاع الحكومي أو الخاص و يوفر عليهم الوقت والجهد، وهذا المشروع تعاهد على تنفيذه عدد من الجهات ممثلة في الأمن العام ومركز المعلومات الوطني وشركة علم ليؤسس لمرحلة جديدة تتوائم مع رؤية 2030 ولتنظم هذه الخدمة لمنظومة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الأمن العام عبر بوابة «أمن»، والتي تضاف إلى ما تم تقديمه من تنوع تقني يتمثل في فسح البنادق الهوائية، وفسح المواد المشعة والكيميائية، وخدمة «كاشف» وأخيرا خدمة إصدار الصحيفة الجنائية، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأمنية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

وأثنى مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية المكلف اللواء خالد العتيبي، على الجهود وتكاتف الجهات لإنجاح هذا المشروع التقني الهام الذي يضاف إلى الإنجازات التي تحققت للأمن العام، كما استعرض المشروع أبرز فوائده وآليات عمله التي كانت في السابق تتطلب الحصول على شهادة صحيفة السوابق بمراجعة إدارات الأدلة الجنائية. ويمكن هذا المشروع القطاع الخاص بمجرد التسجيل في «بوابة امن»، من طلب صحيفة السوابق إلكترونياً، وهذا الأمر يتطلب من المتقدم للوظيفة الدخول لبوابة «أبشر» دون أن يتكلف عناء مراجعة الأدلة الجنائية، والانتظار لأيام للحصول على صحيفة السوابق.