شكرا لقرائتكم خبر عن «ثعبان» يعلّق الدراسة لطالبات الشقيقة الأولى ببيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة) تسبب دخول ثعبان من نوع «كوبرا» في تعليق الدراسة صباح اليوم (الأربعاء)، بمدرسة الشقيقة الأولى وتحفيظ القرآن الكريم الابتدائية ببيشة. وذكر المتحدث الإعلامي بتعليم بيشة ناجي السبيعي، بأن التعليق الجزئي من صلاحيات تعليم بيشة في مثل هذه الأحداث، حيث تم تعليق الدراسة صباح اليوم (الأربعاء) بمدرسة الشقيقة الأولى وتحفيظ القرآن الكريم. مضيفا بأن إدارة الأمن والسلامة وإدارة الدفاع المدني، تباشر الحالة والبحث في الموقع للتأكد من ذلك.



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