الأرصاد تطلق هويتها الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جدة

أطلق مركز التواصل الرقمي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمقر الهيئة في جدة اليوم ، الهوية الإعلامية الخاصة بالهيئة على منصات التواصل الاجتماعي لمواكبة التطورات التي تشهدها الهيئة في مجالي الأرصاد وحماية البيئة في المملكة ، التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ، بحضور نائب الرئيس لشؤون الخدمات المشتركة المهندس عبدالعزيز السفياني ، ونائب الرئيس لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام.

وأكدت مديرة مركز التواصل الرقمي بالهيئة فاطمة العوفي أن الهوية التي أطلقها المركز وبدعم من معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ونوابه ، تأتي لتعزيز خدمة وسائل الإعلام والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بهدف توحيد الرسالة الإعلامية للأرصاد وحماية البيئة في المملكة ، ونشر الوعي البيئي والأرصادي ، وتوثيق العمل الإبداعي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وإبراز جهود الهيئة إصدار التنبيهات والتحذيرات الجوية التوقعات الجوية ، والتعريف بالهيئة ودورها وخدماتها ، وتقديم الخدمات البيئية والأرصادية.

وأشارت العوفي إلى أنه جرى استحداثها بعد الاطلاع على ملاحظات وتعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأن المركز يحظى بكوادر وطنية متميزة في المجالات الإعلامية والإبداعية التي تعمل على مدار الساعة لإيصال المعلومة للجمهور من خلال عِدة أقسام متخصصة في إدارة حسابات الهيئة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي ، وصناعة المحتوى والتصاميم والإنتاج المرئي.