المتسابقة السعودية ريما الجفالي تستعد للمشاركة في بطولة المملكة المتحدة للفورمولا 4 بعد مشاركتها الناجحة في بطولة تي آر دي 86

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تسدل حلبة مرسى ياس الستار على موسم 2018-2019 الحافل بالمنافسة والتشويق وسباقات السيارات الحماسية يوم الجمعة القادم.

وتعود سلسلة سباقات ياس في الجولة الختامية من موسمها الخامس، الذي شهد حضور العديد من المواهب المحلية والإقليمية.

كما تشهد عطلة الأسبوع الجولة الخامسة والختامية لهذا الموسم من بطولة كأس تي آر دي 86 المخصصة للسيارات من طراز واحد، والتي أثبتت مكانتها في اكتشاف المواهب الإقليمية في القيادة وفتح الباب أمام السائقين الناشئين لدخول عالم سباقات السيارات الاحترافي.

وبعد أن شهدت البطولة صعود السائقة السعودية ريما الجفالي إلى منصة التتويج في جولتها الأولى، أثبتت السائقة الشابة موهبتها في القيادة طيلة الموسم، لتحجز مقعدًا لدى فريق دوبل آر رايسينغ لموسم 2019 وتشارك في بطولة المملكة المتحدة للفورمولا 4.

ويشهد يوم الجمعة المشاركة الختامية للسائقة الشابة إلى جانب منافسيها في بطولة تي آر دي 85، وفرصة جديدة تثبت تقدم فيها أداءٍ ممتعًا في القيادة يخطف الأنفاس.

Advertisements

وكانت بطولة تي آر دي 86 قد شهدت على مدار الموسم منافسة محتدمة وأداء متقاربًا بين السائقين الذين تبادلوا المواقع على سلم الترتيب في كل جولة.

وينتظر السائقون سباقي يوم الجمعة لبذل قصارى جهدهم وحصد أكبر قدر ممكن من النقاط للتتويج بلقب الموسم الخامس خلال المراسم الاحتفالية التي تقام مساء يوم الجمعة في استراحة لونا في مركز الفعاليات في حلبة مرسى ياس، التي تشهد أيضًا الاحتفال بمرور خمسة أعوام على انطلاق البطولة وتكريم السائقين المشاركين فيها.

كما يشهد يوم الجمعة أيضًا سباقات بطولة تايم أتاك الإمارات التي تقام سباقاتها ضد الزمن، وفي كل جولة من سباقاتها يختبر المشاركون أداءهم وقدرتهم على اجتياز مسار السباق بأقصر زمن ممكن.

وقريبًا من مسار السباق، يحظى عشاق السرعة من جميع الأعمار بفرصة الانضمام إلى جولة رسمية على مسار السباق تقام عند الساعة 12:30 من يوم الجمعة، تحت إشراف مدرب قيادة خبير من حلبة مرسى ياس يكشف خبايا المسار وما يفرضه من السائقين عند كل منعطف، كما يطلعهم على معلومات حول كل مقطع من المسار ويطلعهم على أسرار القيادة، بما في ذلك الخيار الصحيح للسرعة عند المنعطفات.

أما الراغبين بالتعرف على عالم السائقين عن قرب وطريقة إعداد السيارات فيمكن لهم الانضمام إلى جولة منطقة الصيانة التي تنطلق عند الساعة 12:45، وتتيح جولة منطقة الصيانة للزوار الاطلاع على ما وراء كواليس عالم السباق ومتابعة استعدادات السائقين لسباق وكيفية إعدادهم للسيارات قبيل انطلاقها بأقصى السرعات على مسار السباق.

وبالإضافة إلى ذلك تقدم حلبة مرسى ياس للزوار فرصة الفوز بالعديد من جوائز تجارب قيادة الكارتينج خلال تحدي منطقة الصيانة، الذي يستضيفه الجناح رقم 6 في البادوك، ووالذي يتنافس فيه المشاركون ضد الزمن لتسجيل أسرع وقت في تغيير الإطارات، ويمكن للمجموعات أو الأشخاص المشاركة فيه.