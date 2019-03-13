، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق 45 مبادرة تنموية.. تعرف على تفاصيلها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق 45 مبادرة تنموية في مجالات مختلفة، تھدف إلى تعزیز مجال المبادرات الاجتماعیة وتنمیة القطاعات غیر الربحیة المعنیة بتمكین المواطنین والمواطنات، وذلك من خلال برامج التمكین المختلفة وتطویر وتحسین فاعلیتھا وتأهيل قدرات القائمين عليها، عبر تعزيز الشراكات بین القطاعات الحكومیة والأھلیة لتحقیق التكامل الاجتماعي، تماشياً مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن يتم إطلاق 10 مبادرات خلال الشهرين القادمين، وتشمل: مواءمة برنامج التنمية الاجتماعية للمناطق، والبيوت النموذجية للأيتام، الأولوية لهم، والبوابة الوطنية للتطوع، وشركاء المسؤولية الاجتماعية، وسفراء المسؤولية الاجتماعية، ومرصد المسؤولية الاجتماعية، ومواصفات الآيزو 26000، ودعم إنشاء جمعيات ومؤسسات خدمة مجتمعية.

ويأتي إطلاق الوزارة لهذه المبادرات حرصاً منها على تنمية القطاع غیر الربحي وتمكین منظماته والنهوض به كعمل مؤسسي منظم ذي أثر مستدام، من أجل تحقیق عائد اجتماعي وتنموي.

وتؤكد الوزارة من خلال مبادراتھا أھمیة المشاركة المجتمعیة وقوتھا في تنمیة المجتمع المحلي، وتأثیرھا في زیادة تماسك المجتمع، ورفع قدرات أفراده وإكسابھم مھارات جدیدة، وتنمیة شخصیاتھم، وكذلك تسعى الوزارة إلى مواجھة التحدیات في مختلف المجالات، والمساعدة في تحدید المشكلات التي تواجه المجتمع ومعالجتها، من خلال زیادة أوجه التعاون والتنسیق بین مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعملیة التنموية.