محمد بن مسعود - الدمام - ‏‫أكدت الإدارة العامة للمرور أنه بالإمكان حالياً الدخول لتقديم الاعتراض الإلكتروني للمخالفات المرورية عبر بوابة "أبشر" بعد إطلاق المرحلة الاولى بمنطقة القصيم، على أن تتاح ببقية المناطق قبل نهاية 2019. وأوضحت أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل ومكان وصور المخالفات عبر النظام. "المرور": بالإمكان الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفات عبر نظام "أبشر" عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-03-13 ‏‫أكدت الإدارة العامة للمرور أنه بالإمكان حالياً الدخول لتقديم الاعتراض الإلكتروني للمخالفات المرورية عبر بوابة "أبشر" بعد إطلاق المرحلة الاولى بمنطقة القصيم، على أن تتاح ببقية المناطق قبل نهاية 2019. وأوضحت أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل ومكان وصور المخالفات عبر النظام. Advertisements 13 مارس 2019 - 6 رجب 1440 02:34 PM ‏‫أكدت الإدارة العامة للمرور أنه بالإمكان حالياً الدخول لتقديم الاعتراض الإلكتروني للمخالفات المرورية عبر بوابة "أبشر" بعد إطلاق المرحلة الاولى بمنطقة القصيم، على أن تتاح ببقية المناطق قبل نهاية 2019. وأوضحت أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل ومكان وصور المخالفات عبر النظام. ، "المرور": بالإمكان الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفات عبر نظام "أبشر" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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