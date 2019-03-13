، "العثمان" يتوّج بالذهب في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أيام من تكريم خادم الحرمين.. في منافسات وزن 89 كجم

انتزع الرباع السعودي علي العثمان المركز الأول في منافسات وزن 89 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 سنة، والمقامة بلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تحقيق العثمان للمركز الأول بعد تحقيقه ذهبيتيْ النتر والمجموع، وفضية الخطف، وسط منافسة كبيرة في البطولة التي شهدت مشاركة أكثر من 98 رباعًا يمثلون 34 دولة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد كرّم "العثمان" بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية؛ لحصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب، والتي أقيمت بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، كأول ميدالية أولمبية لرفع الأثقال؛ مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق "العثمان" لهذه الذهبية.

وبارك رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، هذا الإنجاز غير المسبوق لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ مشيدًا بالعمل الكبير الذي يقدمه أعضاء الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والجهاز الفني والإداري للمنتخبات السعودية، والتي تثبت في كل يوم قدرة رياضة رفع الأثقال على أن تكون أحد روافد الذهب، والذي تقدمه عرفانًا وردّ جميل للوطن المعطاء برفع رايته عاليًا في المحافل الدولية والعالمية.

فيما عبّر بطل العالم الربّاع علي العثمان، عن سعادته بتحقيق الذهب كأول ربّاع سعودي يحصد المركز الأول ببطولة العالم؛ مشيرًا إلى أن التكريم والتشرف بالسلام على الوالد خادم الحرمين الشريفين وكلماته التحفيزية له ولإخوانه اللاعبين؛ كانت ملهمًا له ومُنسيًا كل العقبات التي واجهته في هذه البطولة.

وأضاف: رغم التعب الذي كنت عليه جراء الرحلة الطويلة التي امتدت لأكثر من ٧٢ ساعة خلال الثلاثة أيام التي سبقت البطولة؛ إلا أنني كنت واثقًا من انتزاع الذهب للوطن وإهدائه لمقام سيدي ومولاي والدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وسمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وللشعب السعودي كافة، بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل الدعم الكبير الذي ألقاه من قِبَل الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بكافة منسوبيه.