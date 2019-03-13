، محافظ الأفلاج يناقش أبرز الاحتياجات الأكاديمية للمحافظة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، قبل ظهر اليوم الأربعاء بديوانية المحافظة، مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد.
وشهد الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات الحكومية وأعضاء من المجلسين المحلي والبلدي، مناقشة أبرز الاحتياجات الأكاديمية للمحافظة؛ حيث استعرض رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، احتياجات المحافظة التي كان أبرزها استمرار القبول في قسم القانون، كذلك افتتاح دبلوم تربوي للبنات.
وأشار مدير جامعة الأمير سطام في تعليق على المطالب التي استعرضها الأهالي، إلى أن هذه الزيارات تهدف لتلمّس احتياحات المحافظات بطريقة علمية؛ مبينًا في الوقت نفسه أن الجامعة تعمل على تخريج كفاءات جيدة ومؤهلة، وموضحًا بعض التحديات التي تواجه الجامعة في التوسع في بعض الأقسام.
من جهته، ثمّن محافظ الأفلاج لـ"الحامد" هذه الزيارة، والوقوف على احتياجات كليات الجامعة.
محافظ الأفلاج يناقش أبرز الاحتياجات الأكاديمية للمحافظةمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-03-13
استقبل محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، قبل ظهر اليوم الأربعاء بديوانية المحافظة، مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد.
وشهد الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات الحكومية وأعضاء من المجلسين المحلي والبلدي، مناقشة أبرز الاحتياجات الأكاديمية للمحافظة؛ حيث استعرض رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، احتياجات المحافظة التي كان أبرزها استمرار القبول في قسم القانون، كذلك افتتاح دبلوم تربوي للبنات.
وأشار مدير جامعة الأمير سطام في تعليق على المطالب التي استعرضها الأهالي، إلى أن هذه الزيارات تهدف لتلمّس احتياحات المحافظات بطريقة علمية؛ مبينًا في الوقت نفسه أن الجامعة تعمل على تخريج كفاءات جيدة ومؤهلة، وموضحًا بعض التحديات التي تواجه الجامعة في التوسع في بعض الأقسام.
من جهته، ثمّن محافظ الأفلاج لـ"الحامد" هذه الزيارة، والوقوف على احتياجات كليات الجامعة.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
01:42 PM
استقبل محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، قبل ظهر اليوم الأربعاء بديوانية المحافظة، مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد.
وشهد الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات الحكومية وأعضاء من المجلسين المحلي والبلدي، مناقشة أبرز الاحتياجات الأكاديمية للمحافظة؛ حيث استعرض رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، احتياجات المحافظة التي كان أبرزها استمرار القبول في قسم القانون، كذلك افتتاح دبلوم تربوي للبنات.
وأشار مدير جامعة الأمير سطام في تعليق على المطالب التي استعرضها الأهالي، إلى أن هذه الزيارات تهدف لتلمّس احتياحات المحافظات بطريقة علمية؛ مبينًا في الوقت نفسه أن الجامعة تعمل على تخريج كفاءات جيدة ومؤهلة، وموضحًا بعض التحديات التي تواجه الجامعة في التوسع في بعض الأقسام.
من جهته، ثمّن محافظ الأفلاج لـ"الحامد" هذه الزيارة، والوقوف على احتياجات كليات الجامعة.
، محافظ الأفلاج يناقش أبرز الاحتياجات الأكاديمية للمحافظة ،
المصدر : الخليج 365
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