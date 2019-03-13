، "أمانة الطائف" تصدر 24 ألف شهادة صحية للعاملين بمرافق الأغذية خلال عام ،

محمد بن مسعود - الدمام - لضمان كفاءة المعروضات وسلامتها وعدم نقل الأمراض المعدية.. غرامات رادعة

أصدرت أمانة الطائف خلال العام الماضي، أكثر من 24 ألف شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية والصحية، والتي شملت: المطاعم، والمطابخ، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والبوفيهات، والمغاسل، وكل الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك.

وأوضحت أمانة الطائف أن البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، أصدرت 24071 شهادة صحية خلال عام، وأصدرت بلدية شرق الطائف الفرعية 8968 شهادة صحية، و9358 شهادة صحية أصدرتها بلدية غرب الطائف الفرعية، و2941 شهادة صحية صادرة من ببلدية شمال الطائف، و141 شهادة صحية صادرة من بلدية السيل الكبير، و133 شهادة صحية صادرة من بلدية الشفا الفرعية، و364 شهادة صحية صادرة من بلدية الهدا الفرعية، و693 شهادة صحية صادرة من بلدية جنوب الطائف الفرعية، و1295 شهادة صحية صادرة من بلدية السيل الصغير الفرعية، و93 شهادة صحية صادرة من مكتب عشيرة للخدمات البلدية، و95 شهادة صحية صادرة من مكتب العطيف للخدمات البلدية.

وبيّنت الأمانة أن استخراج الشهادات الصحية شرطٌ أساسي للعاملين في المهن والأنشطة المتعلقة بالمستهلك؛ لضمان كفاءة المعروضات وسلامتها، وعدم نقل الأمراض المعدية، ويقوم الراغبون في الحصول على شهادات صحية، بكشف طبي مفصل عن الحالة الصحية قبل منحهم الشهادة الصحية التي تخوّلهم للعمل.

وأشارت إلى أنها تقوم بمخالفة الأنشطة التي لا تقوم بتجديد الشهادات الصحية بغرامات رادعة، كما يتم إغلاق الأنشطة التي ليس للعاملين لديها شهادات صحية.