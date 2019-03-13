، "الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق الخمس ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة لمناطق: الجوف والحدود الشمالية وتبوك وعسير ومكة المكرّمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" أن الحالة تتمثل في أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق.
وشملت الحالة في منطقة الجوف: القريات "سكاكا وطبرجل" والأجزاء المجاورة، وتبدأ في الثانية عشرة ظهر اليوم وتنتهي في الثانية صباح غد الخميس، ومثلها في الحدود الشمالية وشملت: طريف "عرعر ورفحا" والأجزاء المجاورة، فيما شملت في تبوك: ضبا "تبوك وتيماء والوجه" وما جاورها وبدأت الحالة في العاشرة صباح اليوم وتمتد إلى الحادية عشر و55 دقيقة مساءً، وفي عسير شملت: بيشة "تثليث" والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة في الثانية عشرة ظهراً وتنتهي في التاسعة مساءً ومثلها منطقة مكة المكرّمة وشملت كلاً من: تربة "رنية والخرمة" وما جاورها.
"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق الخمسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-13
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة لمناطق: الجوف والحدود الشمالية وتبوك وعسير ومكة المكرّمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" أن الحالة تتمثل في أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق.
وشملت الحالة في منطقة الجوف: القريات "سكاكا وطبرجل" والأجزاء المجاورة، وتبدأ في الثانية عشرة ظهر اليوم وتنتهي في الثانية صباح غد الخميس، ومثلها في الحدود الشمالية وشملت: طريف "عرعر ورفحا" والأجزاء المجاورة، فيما شملت في تبوك: ضبا "تبوك وتيماء والوجه" وما جاورها وبدأت الحالة في العاشرة صباح اليوم وتمتد إلى الحادية عشر و55 دقيقة مساءً، وفي عسير شملت: بيشة "تثليث" والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة في الثانية عشرة ظهراً وتنتهي في التاسعة مساءً ومثلها منطقة مكة المكرّمة وشملت كلاً من: تربة "رنية والخرمة" وما جاورها.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
01:38 PM
شملت عدداً كبيراً من المحافظات .. وتستمر في بعضها حتى صباح الخميس
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة لمناطق: الجوف والحدود الشمالية وتبوك وعسير ومكة المكرّمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" أن الحالة تتمثل في أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق.
وشملت الحالة في منطقة الجوف: القريات "سكاكا وطبرجل" والأجزاء المجاورة، وتبدأ في الثانية عشرة ظهر اليوم وتنتهي في الثانية صباح غد الخميس، ومثلها في الحدود الشمالية وشملت: طريف "عرعر ورفحا" والأجزاء المجاورة، فيما شملت في تبوك: ضبا "تبوك وتيماء والوجه" وما جاورها وبدأت الحالة في العاشرة صباح اليوم وتمتد إلى الحادية عشر و55 دقيقة مساءً، وفي عسير شملت: بيشة "تثليث" والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة في الثانية عشرة ظهراً وتنتهي في التاسعة مساءً ومثلها منطقة مكة المكرّمة وشملت كلاً من: تربة "رنية والخرمة" وما جاورها.
، "الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق الخمس ،
المصدر : الخليج 365
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