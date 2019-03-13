، الكشف على 11500 ناقة بمهرجان الإبل .. ١٨ حالة حقن وحالتا تمطيط شفاه ،

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أجرت اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة، الكشف على 11500 ناقة من بداية المهرجان في الخامس من فبراير الماضي حتى اليوم الأربعاء، وتم اكتشاف 20 حالة عبث؛ منها 18 حالة حقن، وحالتا تمطيط في الشفاه السفلية للإبل.
وتمّ استبعاد 4 حالات طبياً؛ منها ثلاث حالات أمراض معدية وحالة واحدة لديها كسر قديم أدّى إلى تشويه وشلل جزئي بالشفاه اليمنى، ولا يزال الكشف مستمراً حتى نهاية المهرجان في التاسع عشر من مارس الجاري.
وتتكون اللجنة الطبية من 9 أشخاص ما بين أطباء وإداريين يترأسهم الدكتور عبدالله الحواس؛ يستقبلون جميع الإبل المشاركة في المهرجان للكشف عليها؛ للحد من التلاعب وتطبيق العدالة بين المتسابقين والسير على سياسة نادي الإبل، التي تؤكّد عدم التغيير في مخلوقات الله وإرساء العدل والمنافسة بين المتسابقين كافة.
الكشف على 11500 ناقة بمهرجان الإبل .. ١٨ حالة حقن وحالتا تمطيط شفاهنافل السبيعي الخليج 365 2019-03-13
أجرت اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة، الكشف على 11500 ناقة من بداية المهرجان في الخامس من فبراير الماضي حتى اليوم الأربعاء، وتم اكتشاف 20 حالة عبث؛ منها 18 حالة حقن، وحالتا تمطيط في الشفاه السفلية للإبل.
وتمّ استبعاد 4 حالات طبياً؛ منها ثلاث حالات أمراض معدية وحالة واحدة لديها كسر قديم أدّى إلى تشويه وشلل جزئي بالشفاه اليمنى، ولا يزال الكشف مستمراً حتى نهاية المهرجان في التاسع عشر من مارس الجاري.
وتتكون اللجنة الطبية من 9 أشخاص ما بين أطباء وإداريين يترأسهم الدكتور عبدالله الحواس؛ يستقبلون جميع الإبل المشاركة في المهرجان للكشف عليها؛ للحد من التلاعب وتطبيق العدالة بين المتسابقين والسير على سياسة نادي الإبل، التي تؤكّد عدم التغيير في مخلوقات الله وإرساء العدل والمنافسة بين المتسابقين كافة.
13 مارس 2019 - 6 رجب 1440
01:36 PM
للحد من التلاعب بين المشاركين واستبعاد 4 طبياً منها ثلاث حالات أمراض معدية
أجرت اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة، الكشف على 11500 ناقة من بداية المهرجان في الخامس من فبراير الماضي حتى اليوم الأربعاء، وتم اكتشاف 20 حالة عبث؛ منها 18 حالة حقن، وحالتا تمطيط في الشفاه السفلية للإبل.
وتمّ استبعاد 4 حالات طبياً؛ منها ثلاث حالات أمراض معدية وحالة واحدة لديها كسر قديم أدّى إلى تشويه وشلل جزئي بالشفاه اليمنى، ولا يزال الكشف مستمراً حتى نهاية المهرجان في التاسع عشر من مارس الجاري.
وتتكون اللجنة الطبية من 9 أشخاص ما بين أطباء وإداريين يترأسهم الدكتور عبدالله الحواس؛ يستقبلون جميع الإبل المشاركة في المهرجان للكشف عليها؛ للحد من التلاعب وتطبيق العدالة بين المتسابقين والسير على سياسة نادي الإبل، التي تؤكّد عدم التغيير في مخلوقات الله وإرساء العدل والمنافسة بين المتسابقين كافة.
، الكشف على 11500 ناقة بمهرجان الإبل .. ١٨ حالة حقن وحالتا تمطيط شفاه ،
المصدر : الخليج 365
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