بعد موافقة وزير الداخلية.. الأحوال المدنية تكشف مفاجأة سارة لموقوفي الخدمات

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن مفاجأة سارة لموقوفي الخدمات، تتمثل في استثناء تجديد الهوية الوطنية من عقوبة إيقاف الخدمات، بعد موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وقال المتحدث باسم “الأحوال المدنية”، محمد الجاسر: إنه “يمكن تجديد الهوية لموقوفي الخدمات قريبًا، بعد الانتهاء من الإجراءات التقنية الفنية لذلك مع الجهة المختصة، بمتابعة من وكيل الوزارة للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود”.

وأضاف “الجاسر”: أن “(الأحوال) رفعت طلبًا إلى وزير الداخلية شرحت فيه أنه مع إيقاف الخدمات لا يمكن للأحوال ممارسة عملها المحدد نظامًا مثل تجديد الهوية، طالبة منه عدم شمول ذلك في إيقاف الخدمات، لتصدر الموافقة بذلك”.

وكانت وزارة العدل شددت في تعميم سابق على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.