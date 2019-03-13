قال مدير عام المرور في المملكة اللواء محمد البسامي أنه تم تحديد 7 أيام عمل للرد على طلبات الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية.

وحسب “عكاظ” أوضح أن الاعتراض سيتاح للمخالفات التي لم يسبق سدادها فقط، ولن يقبل الاعتراض على أي مخالفات تم سدادها قبل صدور توجيه وزير الداخلية.

وأوضح اللواء البسامي أن إدارة مرور القصيم بدأت في استقبال الاعتراضات إلكترونيا، كمرحلة أولى جاء بهدف قياس جودة الإجراءات وطريقة التشغيل.

ولفت إلى أن حجم الداتا في الرياض وجدة والشرقية كبير جدا، ولذلك تم اختيار القصيم كمنطقة متوسطة وستتبعها مناطق أخرى بشكل تدريجي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير المرور يكشف عن المخالفات المسموح بالاعتراض عليها إلكترونيا.. والبدء في هذه المنطقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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