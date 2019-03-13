هؤلاء قدموا واجب العزاء لـ تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ،وفاة والدته بالرضاعة. وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” قال فيها: “انتقلت والدتي من الرضاعة نوره بنت عبدالله بن صالح الراشد لرحمة الله، أسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته (إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِه رَاجِعُوْن)”.

وقدم عدد من الفنانين واجب العزاء لـ ” آل الشيخ”، منهم محمد كريم و كتب، عبر حسابه على “تويتر”، تغريدة تعزية وجهها لـ “آل الشيخ”، قال فيها: “البقاء لله، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

كما حرص الفنان أحمد صلاح حسني على التعزية أيضًا، وكتب: “البقاء لله إنا إليه وإن إليه راجعون، في الجنة إن شاء الله”. وكتب الفنان رابح صقر، عبر حسابه على “تويتر”: “عظم الله أجرك الله يغفر لها ويرحمها”. وكتبت الفنانة الكبيرة نوال، عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: “عظم الله أجرك بوناصر والله يرحمها ويغفر لها، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”. ​