أول تعليق من المرور بشأن الأنباء المتداولة عن تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

أكد مصدر مطلع في الإدارة العامة للمرور، عدم صحة ما ورد في مقطع فيديو متداول عن عزم إدارة المرور على تركيب كاميرات للرصد الآلي للمخالفات المرورية في مركبات المواطنين.

وأوضح المصدر، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين، مشيراً إلى أن المركبة التي تم استعراضها في مقطع الفيديو المتداول خاصة بدوريات المرور السري.

وطالب المصدر بضرورة تحري المصداقية، وعدم نشر المعلومات المغلوطة.